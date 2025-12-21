Trapani Shark in silenzio stampa “contro le decisioni prese dalla LegaBasket”

La Trapani Shark prosegue il suo braccio di ferro con LBA e Maurizio Gherardini. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, con attacchi e risposte da parte anche degli altri 15 club di Serie A, la società siciliana oggi ha perso nettamente sul campo della Dinamo Sassari nel lunch match. Per Trapani le attenuanti sono comunque molte: la squadra era decimata dalle partenze, priva anche di Matthew Hurt e John Petrucelli indisponibili, senza allenatore per via del regolamento che impedisce il tesseramento di Alex Latini.

Ma nonostante tutto questo, Valerio Antonini durante l’incontro aveva twittato ancora in modo polemico, definendo quella contro Sassari “la partita della vergogna”. Una posizione sostenuta da tutto il club, visto che al termine della gara il DS Valeriano D’Orta si è presentato in conferenza stampa annunciando che nessuno della Shark avrebbe parlato coi giornalisti. “Volevo comunicare che né lo staff, né i giocatori rilasceranno dichiarazioni. La società è in silenzio stampa contro le decisioni prese dalla LegaBasket” le parole di D’Orta.

Foto: FIBA