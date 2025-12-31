eboua trapani

Trapani Shark, inizia l’esodo? Paul Eboua verso l’EuroLega, Rossato interessa a Brescia

Home Serie A News
Francesco ManziLascia un Commento su Trapani Shark, inizia l’esodo? Paul Eboua verso l’EuroLega, Rossato interessa a Brescia

La decisione di ieri del Tribunale Federale sembra aver dato il colpo di grazia alla Trapani Shark, proprio alla fine dell’anno. Il club granata ha ora sul groppone un -8 in classifica e, visto che le posizioni di FIP e LBA non sembrano destinate a cambiare, dovrà anche corrispondere 50.000€ di multa a settimana per i problemi coi tesseramenti. Tesseramenti che ora sono 11, dovrebbero essere 12: non aumenteranno, comunque, visto che nelle ultime ore ci sono solo rumors di uscita dalla Shark. Ieri sera si era parlato di Jordan Ford verso il Galatasaray di Gianmarco Pozzecco. Un altro al passo di addio, secondo SuperBasket, dovrebbe essere Paul Eboua, lungo classe 2000 che sarebbe nel mirino dell’ASVEL con un contratto di 6 mesi. Eboua, 10.7 punti e 9.2 rimbalzi di media in LBA, era infatti solo in prestito a Trapani e ha contratto con l’Olimpia Milano fino al 2028.

Riccardo Rossato ha invece mercato in Italia, in particolare interessa alla Pallacanestro Brescia per rinforzare il roster attualmente primo in classifica (a pari con la Virtus). La guardia azzurra, nel giro della Nazionale, sta segnando 7.4 punti di media in campionato. Come riportato da SuperBasket, Brescia dovrebbe pagare un buyout per prendere Rossato.

Foto: FIBA

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

antonini

Trapani Shark, la nota FIP sui debiti per smentire le parole di Antonini

Francesco Manzi
jordan ford

Trapani Shark, Jordan Ford verso l’addio: lo vuole Pozzecco

Francesco Manzi
valerio antonini trapani shark

Trapani Shark, punizione pesante dal Tribunale Federale: nuova penalizzazione, Antonini inibito per 2 anni

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.