Trapani Shark, inizia l’esodo? Paul Eboua verso l’EuroLega, Rossato interessa a Brescia

La decisione di ieri del Tribunale Federale sembra aver dato il colpo di grazia alla Trapani Shark, proprio alla fine dell’anno. Il club granata ha ora sul groppone un -8 in classifica e, visto che le posizioni di FIP e LBA non sembrano destinate a cambiare, dovrà anche corrispondere 50.000€ di multa a settimana per i problemi coi tesseramenti. Tesseramenti che ora sono 11, dovrebbero essere 12: non aumenteranno, comunque, visto che nelle ultime ore ci sono solo rumors di uscita dalla Shark. Ieri sera si era parlato di Jordan Ford verso il Galatasaray di Gianmarco Pozzecco. Un altro al passo di addio, secondo SuperBasket, dovrebbe essere Paul Eboua, lungo classe 2000 che sarebbe nel mirino dell’ASVEL con un contratto di 6 mesi. Eboua, 10.7 punti e 9.2 rimbalzi di media in LBA, era infatti solo in prestito a Trapani e ha contratto con l’Olimpia Milano fino al 2028.

Riccardo Rossato ha invece mercato in Italia, in particolare interessa alla Pallacanestro Brescia per rinforzare il roster attualmente primo in classifica (a pari con la Virtus). La guardia azzurra, nel giro della Nazionale, sta segnando 7.4 punti di media in campionato. Come riportato da SuperBasket, Brescia dovrebbe pagare un buyout per prendere Rossato.

Foto: FIBA