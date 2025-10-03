Trapani Shark, inizio complicato: -4 da recuperare e tanti infortuni

La nuova stagione della Trapani Shark comincerà domani a Trieste. Non solo Serie A per la squadra di coach Jasmin Repesa, che quest’anno farà il suo debutto anche in Europa grazie alla partecipazione alla Basketball Champions League.

Un calendario subito fitto e impegnativo, con sfide ad altissimo livello già dalle prime settimane.

Un inizio di stagione in salita

Il precampionato non è stato semplice per Trapani. Coach Repesa ha sottolineato le difficoltà legate agli infortuni e alla mancanza del roster al completo:

“Dal punto di vista dell’atteggiamento e della disponibilità, il gruppo ha risposto in maniera eccezionale. Ma mai una volta ho avuto la squadra al completo. L’inizio sarà particolarmente impegnativo”.

Il debutto in campionato sarà contro Trieste, seguito immediatamente dal primo impegno europeo contro Tenerife. Poi arriverà l’incrocio con una Venezia rinforzata e la trasferta contro i turchi del Tofas Bursa, capaci di battere il Fenerbahce.

Gli infortuni pesano: Notae in dubbio

Alla difficoltà del calendario si aggiunge l’emergenza in infermeria. Matthew Hurt e Fabrizio Pugliatti sono fermi ai box, mentre la presenza di JD Notae contro Trieste è in dubbio per un problema muscolare.

“Speriamo di recuperare tutti i giocatori in breve tempo. Partiamo dal -4 per sfidare noi stessi e i nostri limiti. Sarebbe meglio cominciare senza handicap, ma questa è la realtà. Prepariamo le partite e giochiamo senza pensare a ciò che non possiamo cambiare”.

Difesa e spettacolo: la filosofia di Repesa

Rispetto alla scorsa stagione, la Trapani Shark potrà contare su un gruppo più esperto. Coach Repesa non nasconde la sua ambizione:

“Proporremo un gioco efficace ma anche piacevole da vedere. L’attacco può entusiasmare e portare pubblico al palazzetto, ma è la difesa che fa la differenza e ti permette di vincere i trofei. Nessuno segna senza aver prima difeso con intensità”.

Con una stagione che unisce Serie A e Champions League, gli obiettivi della Trapani Shark sono duplice: confermarsi protagonista in Italia e guadagnare esperienza in Europa. Il cammino sarà in salita, ma la squadra di Repesa ha già dimostrato spirito di sacrificio e compattezza.

Leggi anche: Italbasket, Luca Banchi full time o part time? Tutti i dettagli del contratto