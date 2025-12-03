Trapani Shark Jasmin Repesa

Trapani Shark, Jasmin Repesa dà le dimissioni ma il club le rifiuta

Home Serie A News
Francesco ManziLascia un Commento su Trapani Shark, Jasmin Repesa dà le dimissioni ma il club le rifiuta

Terremoto a Trapani, un altro dopo le notizie delle ultime settimane relative ai punti di penalizzazione e alle nubi sul futuro in Serie A. Nella giornata di ieri Jasmin Repesa ha rassegnato le proprie dimissioni, probabilmente per la situazione in cui versa il club. Il tecnico croato, sulla panchina di Trapani dall’estate 2024, ha sempre avuto un ottimo rapporto col patron Valerio Antonini, che non ha mai mancato di esprimere stima nei suoi confronti.

Le dimissioni di Repesa sono però state respinte dalla Trapani Shark e il tecnico per il momento resta quindi in panchina. In attesa di sviluppi che potrebbero arrivare già nel corso di questa settimana. Per ora Antonini non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla questione allenatore.

Intanto si continua a parlare del possibile mercato in uscita: dopo i rumors relativi ad Amar Alibegovic e Timmy Allen, Alessandro Cappelletti è nel mirino della Libertas Livorno in Serie A2.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

alibegovic trapani

Trapani Shark, nel caos si parla anche di uscite: Amar Alibegovic e Timmy Allen al centro dei rumors

Francesco Manzi
antonini trapani

Trapani Shark, nuovo terremoto: arriva un’altra penalizzazione, la Procura apre un fascicolo sull’iscrizione al campionato

Francesco Manzi
allen trapani shark

Trapani Shark, nuova penalizzazione? La FIP esamina il dossier sui ritardi fiscali. Antonini: “IO NON CI STO PIÙ”

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.