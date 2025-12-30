jordan ford

Trapani Shark, Jordan Ford verso l’addio: lo vuole Pozzecco

Home Serie A News
Francesco ManziLascia un Commento su Trapani Shark, Jordan Ford verso l’addio: lo vuole Pozzecco

A sommarsi alla sentenza del Tribunale Federale, che ha deciso un nuovo -3 in classifica e un’inibizione di 2 anni per Valerio Antonini, la Trapani Shark ora sembra destinata a lasciar partire Jordan Ford. La guardia americana, arrivata da Trento la scorsa estate, era già stata vicino all’addio il mese scorso, accostato all’Olimpia Milano prima che la trattativa naufragasse. Ora, secondo Giuseppe Malaguti, Ford avrebbe deciso di lasciare Trapani e quella di domenica contro Varese sarebbe stata la sua ultima partita in maglia granata.

Su Ford ci sarebbero varie squadre europee, compreso il Galatasaray che sarà presto allenato da Gianmarco Pozzecco. L’esterno statunitense ha segnato finora 13.3 punti di media in LBA e 13.2 punti di media in Basketball Champions League, competizione che continuerà a disputare qualora si trasferisse a Istanbul.

Il 20 gennaio è fissata la scadenza del pagamento di tutte le multe che Trapani sta accumulando, sicuramente i buyout potrebbero aiutare il club a saldare questi debiti verso la Federazione. Ogni weekend infatti i siciliani stanno ricevendo 50.000€ di multa per il problema dei tesseramenti minimi: attualmente 11, uno in meno del consentito. Con l’addio di Ford si ridurrebbero ovviamente a 10.

Foto: FIBA

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

valerio antonini trapani shark

Trapani Shark, punizione pesante dal Tribunale Federale: nuova penalizzazione, Antonini inibito per 2 anni

Francesco Manzi
cappelletti trapani

Trapani Shark, in mezzo alla bufera la squadra si è qualificata alle Final Eight di Coppa Italia

Francesco Manzi
antonini trapani shark

Valerio Antonini tuona sui social: “Mi sono rotto il c***o! Ridateci i punti oppure ritiro la squadra”

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.