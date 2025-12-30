Trapani Shark, Jordan Ford verso l’addio: lo vuole Pozzecco

A sommarsi alla sentenza del Tribunale Federale, che ha deciso un nuovo -3 in classifica e un’inibizione di 2 anni per Valerio Antonini, la Trapani Shark ora sembra destinata a lasciar partire Jordan Ford. La guardia americana, arrivata da Trento la scorsa estate, era già stata vicino all’addio il mese scorso, accostato all’Olimpia Milano prima che la trattativa naufragasse. Ora, secondo Giuseppe Malaguti, Ford avrebbe deciso di lasciare Trapani e quella di domenica contro Varese sarebbe stata la sua ultima partita in maglia granata.

Su Ford ci sarebbero varie squadre europee, compreso il Galatasaray che sarà presto allenato da Gianmarco Pozzecco. L’esterno statunitense ha segnato finora 13.3 punti di media in LBA e 13.2 punti di media in Basketball Champions League, competizione che continuerà a disputare qualora si trasferisse a Istanbul.

Il 20 gennaio è fissata la scadenza del pagamento di tutte le multe che Trapani sta accumulando, sicuramente i buyout potrebbero aiutare il club a saldare questi debiti verso la Federazione. Ogni weekend infatti i siciliani stanno ricevendo 50.000€ di multa per il problema dei tesseramenti minimi: attualmente 11, uno in meno del consentito. Con l’addio di Ford si ridurrebbero ovviamente a 10.

Foto: FIBA