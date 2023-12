Trapani Shark, la DURISSIMA risposta alle parole del “Signorino Avino”, Presidente di Torino

A seguito delle “dichiarazioni” (se cosi si possono definire) rilasciate in una conferenza stampa dal Signorino Avino, Presidente della Reale Mutua Torino, insieme al suo Allenatore, la Trapani Shark risponde come segue:

1) Il video andato in onda durante la partita stravinta dalla nostra società contro Torino, era una evidente goliardia, significando che il nostro Direttore VALERIANO D’ORTA si trova MOLTO meglio oggi all’interno della Trapani Shark, società con reali ambizioni e non velleitarie, rispetto a come si trovasse lo scorso anno all’interno della Società Reale Mutua Torino.

2) Che in alcun momento il video si riferiva alla Meravigliosa Città di Torino, prima capitale d’Italia e storica, elegante e chic come poche altre al mondo.

3) Che la Goliardia prendeva spunto dal GRAVISSIMO comportamento tenuto dal Signorino Avino, il quale per liberare il Direttore D’Orta dal suo ruolo nella Reale Mutua Torino, ha preteso di venir pagato 20,000 EURO, ossia un datore di lavoro che si fa pagare da un suo dipendente! Una cosa scandalosa che dimostra , semmai ce ne fosse ancora bisogno, la portanza della nostra controparte. Lo stesso, in una conversazione telefonica in nostro possesso, minacciava anche la nostra società di chissà quale denuncia alle Lega per avere, secondo la sua fallace ricostruzione, il Direttore D’Orta aiutato la costruzione della Trapani Shark quando era ancora sotto contratto con la Reale Mutua Torino. Una cosa ancor di più scandalosa, probabilmente tesa ad ottenere e mercanteggiare il più possibile. A dimostrazione anche quanto 20,000 Euro facessero la differenza per la sua Società.

4) Che in alcun momento a partire da oggi alcun tesserato della nostra società risponderà più alle provocazioni e ai lagnistei, alimentati da una sparuta e insignificante rappresentanza della importante tifoseria torinese, che su Facebook ha volutamente cambiato il senso del nostro video, probabilmente ferita dalla lezione di Basket che gli abbiamo riservato a Trapani. Non menzioniamo neanche il nome essendo di tale irrilevanza da fare solamente un favore in caso contrario.

Invitiamo anche la nostra meravigliosa tifoseria ad ignorare altresì tali mercenari da tastiera.

Fonte: ufficio stampa Trapani Shark

