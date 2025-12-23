Trapani Shark, la FIP con una nota conferma il blocco del mercato. Antonini: “Non mollo”

Il mercato della Trapani Shark rimane bloccato: la società siciliana, che non può operare nemmeno per tesserare Alex Latini come head coach, ha ricevuto il “no” da parte della FIP. La Federazione, con una nota ufficiale, ha motivato così la decisione confermando che Trapani ha pagato regolarmente le mensilità di settembre e ottobre:

In relazione alla posizione della società Trapani Shark, la FIP comunica che, sulla base di quanto trasmesso dalla Commissione Indipendente per il controllo sulle società professionistiche, la società ha provveduto al pagamento delle mensilità di settembre e ottobre, in conformità ai contratti depositati presso la Lega, ma che permangono a carico della Società le condizioni per il blocco dei contratti e dei tesseramenti deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 151 del 24.11.2025 ai sensi dell’art. 11 comma 5 lett. B del Manuale in ordine a debiti pregressi maturati verso l’Erario; in disparte, il blocco risulta altresì imposto alla società ai sensi dell’art.112 Reg. Organico, in relazione ad una vertenza pendente presso la Commissione Vertenze Arbitrali.

La seconda brutta notizia della giornata per Valerio Antonini, che ha incassato anche il diniego del TAR per l’eliminazione delle penalizzazioni del Trapani Calcio. “Incredibilmente, nonostante la sentenza della Commissione tributaria di Brescia avesse chiaramente aperto la via della verita, il Tar del Lazio si dichiara non idoneo ad entrare nel merito rimandando di fatto al Consiglio di Stato ma compensando stranamente le spese; Ci aspetta un’altro grado di giudizio più la commissione tributaria, la verita’ dovrà emergere senza alcun dubbio, cosi come e’ successo per il Brescia. Sia per il Trapani Calcio che per la Shark la partita è lunghissima ancora e non mollerò sino a che non avrò riavuto tutti i punti di penalizzazione, sino a che non avranno tolto ogni sanzione accessoria e non ci avranno ricompensato i danni giganteschi subiti“ ha commentato Antonini sui social.

Foto: Trapani Shark