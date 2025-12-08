Trapani Shark, la risposta del Sindaco: “Non accettiamo provocazioni, basta polemiche”

Non ha tardato ad arrivare la replica del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, dopo che ieri sera Valerio Antonini aveva provocatoriamente dichiarato di essere disponibile a cedere le gestione della Trapani Shark, intesa sia come squadra di basket che di calcio, all’Amministrazione Comunale. Il primo cittadino trapanese ha pubblicato una nota ufficiale in cui chiede al patron granata di smetterla con le polemiche e ribadisce la posizione del Comune.

Non accettiamo provocazioni ed invitiamo ad abbandonare le polemiche. L’auspicio dell’Amministrazione Comunale è che il patron delle massime squadre cittadine ritrovi con umiltà la necessaria serenità in un momento così complicato. Per quanto mi riguarda, non mi risultano azioni da parte delle tifoserie che intentino a pericoli per la sicurezza dei familiari dello stesso imprenditore che, invero, ha abbondantemente ed anche in maniera grave inquinato il dibattito sportivo e politico cittadino negli ultimi 5 mesi. Infine confermo che l’Amministrazione Comunale rimane disponibile in sede di programmato confronto tra il Rup e la società (procedimento revoca palazzetto) a valutare eventuali proposte transattive che rimuovano il vulnus giuridico provocato dalla stessa società (ex art 5 – gestione impianti No Profit).

Alla risposta del Sindaco ha replicato subito lo stesso Antonini, tramite Facebook. “Caro Sindaco, ormai è tardi per fare finti passi indietro istituzionali” – scrive il presidente della Trapani Shark. – “È vero quello che dici, l’inquinamento c’è e non lo ho generato io, come sa bene oramai tutta Italia. Ti ricordo che sono lo stesso che ha investito ingenti somme sia sulle strutture di vostra proprietà, di cui ora volete illegalmente ed impunemente riappropriarvi, che sulle squadre, e anziché trovare partner ho trovato oppositori su ogni tema”. Per poi concludere: “Il ‘vulnus giurodico’ è una farsa e lo sappiamo bene tutti. La verità è che ho dato e do fastidio. Quindi come detto lascio a te, primo cittadino, l’onere e l’onore di gestire le squadre della città”.

Foto: Trapani Shark