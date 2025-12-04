Trapani Shark, la versione di Jasmin Repesa: “Saremmo dovuti essere primi, ma per i comportamenti di determinate persone…”

Dopo due giorni di voci, attacchi e provocazioni, della vicenda Trapani Shark ha parlato anche uno dei diretti interessati: coach Jasmin Repesa. Il tecnico croato, che ha lasciato l’Italia nelle scorse ore dopo che le sue dimissioni sono state respinte dal club siciliano, ha scritto una lettera diretta ai tifosi granata. Nel testo della sua lettera, Repesa motiva la sua scelta e respinge al mittente le accuse della Shark e del suo presidente Valerio Antonini.

Repesa anzi accusa “determinate persone” di aver penalizzato Trapani, causando la penalizzazione di 5 punti inflitta al club tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa.

Cari miei,

dopo un anno e quattro mesi trascorsi sulla panchina di Trapani, desidero ringraziare ufficialmente tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso.

Il mio desiderio era quello di costruire insieme una storia stabile e vincente, quella che voi, meraviglioso popolo trapanese, davvero meritate. Tuttavia, a causa delle circostanze create da alcune persone, non è stato più possibile svolgere il mio lavoro in modo professionale, pur avendo sempre dato il 101% di me stesso. In queste condizioni, la decisione di rescindere il contratto è stata l’unica che ho ritenuto giusta.

Desidero ancora una volta, anche in forma scritta, sebbene lo abbia già fatto prima della mia partenza, ringraziare in modo particolare i giocatori e lo staff per la loro dedizione e il loro sostegno. Con un record di 8–1, secondo ogni criterio sportivo avremmo meritato di condividere il primo posto in classifica. Tuttavia, a causa di comportamenti non professionali da parte di determinate persone, questo vi è stato negato.

Nonostante tutto, avete dimostrato cosa significa essere una squadra. Per me siete già campioni. Avete attraversato momenti difficili, sopportato pressioni e ingiustizie, e ne siete usciti sempre a testa alta. È stato un onore guidare un gruppo di uomini e atleti che non si sono mai arresi.

Ai tifosi e a tutti gli amici trapanesi desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per il vostro sostegno, il vostro affetto, amore e l’energia che ci avete sempre trasmesso. La vostra fiducia nella squadra è stata un punto di luce anche nei momenti più difficili. Porterò sempre con me il ricordo dei meravigliosi momenti vissuti insieme.

Me ne vado con tristezza, ma anche con orgoglio, perché so di aver dato ogni giorno il massimo.

Alla fine di tutto, spero sinceramente che non vengano più diffuse affermazioni false nei confronti dei giocatori o dello staff del club. Nessuno di loro, davvero nessuno, ha mai meritato una sola parola negativa. Ognuno di loro, a partire dall’ex capitano Alibegović e da tutto il roster, ha sempre dimostrato un livello straordinario di professionalità e di rispetto verso tutti noi.

Forza Trapani per sempre.

Jasmin Repeša