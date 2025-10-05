Trapani Shark, Luca Baraldi ha detto di no: ecco il vero motivo

L’ex CEO della Virtus Bologna, Luca Baraldi, ha confermato di aver rifiutato la proposta della Trapani Shark, attuale protagonista della Serie A di basket.

In un’intervista concessa al La Gazzetta di Parma, il dirigente ha chiarito i motivi della sua decisione, dopo le parole di stima arrivate nei giorni scorsi dal presidente granata Valerio Antonini.

“È vero, con Antonini ci siamo visti. Ma al presidente ho spiegato che, anche per ragioni personali, preferisco rimanere in Emilia. L’ho ringraziato per la squisita accoglienza. A Trapani le possibilità di sviluppo sono notevoli: sul piano strategico, nel basket, la squadra granata potrebbe aspirare a diventare espressione non solo di una provincia, ma dell’intera regione”, ha dichiarato Baraldi.

Trapani Shark, contatto reale ma nessun accordo

Negli ultimi giorni, il presidente Valerio Antonini aveva espresso grande apprezzamento per Luca Baraldi, sottolineandone il profilo manageriale e la visione strategica. Tuttavia, nonostante l’incontro positivo, la trattativa non è andata in porto.

Baraldi, che ha lasciato la Virtus Bologna a fine gennaio dopo un lungo periodo da amministratore delegato, ha preferito non allontanarsi dall’Emilia. Il suo addio alla società bianconera era arrivato dopo le dichiarazioni del patron Massimo Zanetti, che aveva criticato la gestione economica del club: “Questi sono i numeri di Baraldi, che ha sbagliato quattro volte”, aveva detto l’imprenditore sul budget societario.

Con il suo rifiuto alla Trapani Shark, Luca Baraldi conferma la volontà di restare vicino alla sua terra, ma non chiude la porta a nuovi progetti nel mondo del basket. Le sue parole su Antonini e sulla realtà granata mostrano comunque rispetto e consapevolezza del potenziale di sviluppo del club siciliano, sempre più ambizioso nel panorama del basket nazionale.