Trapani Shark, lunedì programmato un incontro tra FIP e LBA per discutere la situazione

La farsa di questa sera, con la partita tra Trapani Shark e Trento durata poco più di 4′ sulla falsariga di quanto accaduto pochi giorni fa in BCL, ha convinto FIP e LBA a organizzare per lunedì pomeriggio, 12 gennaio, un incontro straordinario. Nella riunione di lunedì le due organizzazioni discuteranno la situazione di Trapani e il da farsi, per evitare che uno spettacolo del genere possa ripetersi. C’è chi pensa che questo significhi settimana decisiva per il futuro del club siciliano, con possibile esclusione dal campionato. Il prossimo weekend la Shark, che ha 10 punti di penalizzazione in classifica, è attesa da un’altra partita casalinga, quella contro la Pallacanestro Trieste, che potrebbe nascondere un copione esattamente uguale a quello visto oggi.

La nota della FIP: