La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ha reso note le sanzioni disciplinari relative alla 4ª giornata della LegaBasket Serie A 2025-26, e tra le società colpite figura la Trapani Shark, unica multata tra le 16 squadre del massimo campionato.
Il club siciliano dovrà versare una multa di oltre 2.666 euro per offese collettive e frequenti nei confronti di un tesserato ben individuato, in violazione dell’articolo 27, comma 4bd e dell’articolo 24, comma 4 del Regolamento di Giustizia.
Offese dei tifosi a Christian Vital
Secondo quanto riportato nel comunicato FIP, le offese sarebbero state rivolte al giocatore Christian Vital durante la partita disputata alla Cittadella dello Sport di Trapani. L’episodio ha spinto il giudice sportivo a sanzionare la società granata per comportamento scorretto del pubblico.
Le altre sanzioni della giornata
Nel bollettino della FIP figurano anche due ammonizioni ufficiali:
- a Marco Picchi, presidente della Bertram Derthona Tortona, “per essersi alzato e aver protestato con gesti evidenti contro le decisioni arbitrali” (art. 35,1a RG – art. 21,5a RG – art. 24,2b RG);
- e al Napoli Basket, per “rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie (cronometro di gara)” in violazione dell’articolo 40,1a RG.
Trapani Shark, clima teso dopo la decisione
La multa arriva in un momento già delicato per l’ambiente granata, dopo le recenti dichiarazioni del presidente Valerio Antonini sul futuro delle partite interne della squadra. L’episodio conferma il clima acceso che si respira intorno alla Trapani Shark, protagonista in campo e fuori di una stagione già ricca di tensioni.
Leggi anche: Trapani Shark, SCONTRO TOTALE con il Comune! Antonini: “Dal 15/12 non giocheremo più a Trapani”
- Trapani Shark, MULTA PESANTE dopo la 4ª giornata di Serie A - 28 Ottobre 2025
- Perché Dubai giocherà alcune partite casalinghe a Sarajevo? - 27 Ottobre 2025
- Trapani Shark, SCONTRO TOTALE con il Comune! Antonini: “Dal 15/12 non giocheremo più a Trapani” - 27 Ottobre 2025