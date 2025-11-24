Trapani Shark, nel caos si parla anche di uscite: Amar Alibegovic e Timmy Allen al centro dei rumors

La Trapani Shark è in una situazione controversa dopo che la FIP, nella giornata di oggi, le ha inflitto un ulteriore punto di penalizzazione per pagamenti mancanti. Inoltre la Procura Federale ha aperto un fascicolo sull’iscrizione dei siciliani alla Serie A 2025-26, per il quale si attendono sviluppi nelle prossime settimane. In questo caos hanno iniziato a circolare alcuni rumors di mercato, in uscita. Il più chiacchierato è Amar Alibegovic, uno dei migliori giocatori del roster granata, accostato al Barcellona. Il lungo italo-bosniaco ieri sera, dopo il successo su Reggio Emilia in campionato, aveva postato una story Instagram con il palazzetto vuoto e un cuore, messaggio che alcuni avevano interpretato come possibile addio. In attesa di possibili novità, nelle scorse ore il Mundo Deportivo ha smentito una trattativa tra Alibegovic e il Barça.

Il secondo nome in uscita, secondo il giornalista Giuseppe Malaguti, sarebbe Timmy Allen. L’americano, protagonista del positivo avvio di stagione della Shark con 17.7 punti di media in LBA, interesserebbe a Valencia, che non sarebbe comunque l’unica squadra di EuroLega sulle sue tracce. Infine, sempre per Malaguti, un altro possibile addio potrebbe essere quello dell’azzurro Riccardo Rossato, nel mirino della Pallacanestro Brescia come sostituto dell’infortunato CJ Massinburg.

Tutti questi rumors, che dipingono un quadro preoccupante per Trapani, sono stati smentiti con forza da Valerio Antonini. Il patron granata, che ha una querelle aperta con Malaguti ormai da qualche giorno, ha tuonato sul proprio profilo Facebook: “È evidente che questo signore sta spargendo in giro notizie dettate dalla volontà di creare danno alla società. Includeremo il tutto nella denuncia che gli stiamo facendo in queste ore per diffamazione e danni di immagine incalcolabili che questo signore sta facendo. VERGOGNATI”.

Foto: FIBA