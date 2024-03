Trapani Shark, nell’uovo di Pasqua l’accoppiata Alibegovic-Gentile?

I Trapani Shark di Valerio Antonini continuano a muoversi sul mercato e hanno 2 grandi obiettivi da qui a settimana prossima: Amar Alibegovic e Stefano Gentile.

Tra i due, quello più realizzabile al momento è il bosniaco di formazione italiana, e ascrivibile come italiano a roster, che potrebbe lasciare la formazione turca del Çağdaş Bodrum Spor Kulübü per trasferirsi fino al giugno del 2026 in Sicilia, naturalmente con l’obiettivo di portare subito Trapani in Serie A e poi magari anche in Europa.

La situazione Stefano Gentile è un po’ più complessa perché la Dinamo Banco di Sardegna Sassari è ancora in lotta per i playoff ma si parla di cifre di buyout e al giocatore davvero importanti per assicurarsi la certezza – sulla carta – di avere il miglior roster possibile e probabilmente il migliore che si è visto in Serie A2 negli ultimi anni.

Diciamo che sarà sicuramente una Pasqua scoppiettante in casa Trapani Shark, con la speranza di trovare nell’uovo sia Alibegovic sia Gentile, anche se non sarà semplicissimo. Di certo c’è solo che i ragazzi di coach Andrea Diana dovranno andare a Nardò per provare a vincere in un campo sempre ostico dove in tanti hanno perso o fatto fatica.

