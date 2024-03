Trapani Shark, non solo Andrea Diana in lizza per la panchina: ecco altri 3 nomi possibili

I Trapani Shark di Valerio Antonini hanno deciso di esonerare Daniele Parente dopo il pesantissimo KO in semifinale di Coppa Italia LNP contro la Fortitudo Bologna di sabato sera.

Giù subito dopo la partita il GM dei siciliani, Julio Trovato, aveva fatto capire che ci sarebbe potuta essere questa possibilità, che è poi diventata ufficialità nella giornata di domenica. Ora però bisogna trovare un sostituto di assoluto livello e anche in fretta.

Il nome più credibile per il dopo-Parente ai Trapani Shark resta Andrea Diana, anche se da ieri pomeriggio sono entrati in lizza altri 3 coach: Jasmin Repesa, Marcelo Nicola e Simone Pianigiani.

L’ex Brescia e Virtus ha un contratto proprio con Bologna fino a fine stagione e non disdegnerebbe onorarlo per poi giocarsi una chance in estate con una formazione di Serie A da head coach.

Jasmin Repesa e Marcelo Nicola sono fermi dalla fine della scorsa stagione dopo aver portato rispettivamente alla salvezza Pesaro e Treviso. Simone Pianigiani, invece, è stato fermo per diversi anni ma quest’estate aveva deciso di accettare la sfida Cedevita Lubiana, ma non è andata benissimo perché ha perso il posto a metà stagione dopo aver inanellato più di 10 sconfitte in EuroCup con gli sloveni.

Stiamo a vedere chi alla fine spunterà questa corsa, tenendo in considerazione il fatto che anche a Cantù stanno facendo delle riflessioni sulla guida tecnica perché la società non è più convintissima di Devis Cagnardi.

