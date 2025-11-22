Trapani Shark, nuova penalizzazione? La FIP esamina il dossier sui ritardi fiscali. Antonini: “IO NON CI STO PIÙ”

La stagione della Trapani Shark potrebbe complicarsi ulteriormente fuori dal parquet. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi il presidente FIP Gianni Petrucci avrebbe ricevuto una nuova comunicazione riguardante presunte irregolarità amministrative del club siciliano. A inviare la segnalazione sarebbe stata la Commissione per la verifica dei bilanci delle società professionistiche di calcio e basket, recentemente istituita.

La contestazione: ritardi nei versamenti fiscali e previdenziali

La Commissione contesterebbe alla società trapanese ritardi nei versamenti fiscali e previdenziali, un tema particolarmente sensibile dopo le norme introdotte per garantire solidità finanziaria alle società professionistiche.

Il dossier è stato inoltrato al Consiglio Federale della FIP, che lo esaminerà nella riunione del 24 novembre, dove verrà presa una decisione ufficiale sulla posizione del club.

Trapani già penalizzata di 4 punti: rischio aggravamento

Trapani sta disputando un ottimo avvio di stagione in LBA, ma il percorso è già partito in salita: la squadra sconta infatti quattro punti di penalizzazione, inflitti lo scorso maggio.

Una nuova misura disciplinare potrebbe aggravare ulteriormente la situazione, rendendo più complesso il cammino della formazione siciliana nella massima serie.

La vicenda rischia quindi di gettare un’ombra sulla stagione della Shark, competitiva sul campo ma alle prese con questioni gestionali che potrebbero pesare sulla classifica.

Antonini sbotta sui social: “Domenica sarò in onda, ma IO NON CI STO PIÙ”

Intanto, nella giornata di ieri, il patron Valerio Antonini ha pubblicato un duro messaggio sui social annunciando che:

“Domenica andrò in onda per fare il punto della situazione su tutto. Nei prossimi giorni convocherò una conferenza stampa per dire cosa voglio fare da grande. Ma una cosa è certa, IO NON CI STO PIÙ.”

Nel suo sfogo Antonini ha anche attaccato frontalmente un giornalista che aveva ipotizzato un’ulteriore penalizzazione di 4 punti:

“[…] Questa situazione di guerra della Città alle nostre società sportive dà spazio agli esterni di attaccarle in ogni modo, inventandosi notizie come quel coglione di ieri, che ha parlato di una penalizzazione certa di altri 4 punti per la Trapani Shark.”

Una stagione divisa tra campo e burocrazia

In attesa della decisione del Consiglio Federale del 24 novembre, la situazione resta tesa.

La squadra continua a esprimere qualità sul parquet, ma le questioni amministrative e la possibilità di una nuova penalizzazione rappresentano un ostacolo pesante per l’ambizione del club.

La prossima settimana potrebbe dunque essere decisiva per il futuro dei Trapani Shark, tra risultati sportivi, responsabilità gestionali e un clima esterno sempre più acceso.