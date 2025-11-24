Trapani Shark, nuovo terremoto: arriva un’altra penalizzazione, la Procura apre un fascicolo sull’iscrizione al campionato

Dopo i rumors dei giorni scorsi, oggi è arrivata la conferma mediante nota ufficiale della FIP: su segnalazione della Commissione indipendente, che da quest’anno sostiotuisce la ComTec, è stato accertato che la Trapani Shark non ha versato la IV rata in scadenza entro la mensilità di agosto relativa al Processo verbale di contraddittorio stipulato con l’Agenzia delle Entrate. Si parla di una cifra di poco inferiore ai 121.000 euro. Per questo motivo alla squadra granata, che già partiva da -4 in classifica ai nastri di partenza, è stato aggiunto un ulteriore punto di penalizzazione.

Trapani, che ha vinto 8 delle 9 partite disputate in LBA, scende dunque a 11 punti in classifica venendo superata da Tortona: i siciliani ora occupano la 5° posizione. Di seguito la nota della FIP:

La FIP ha ricevuto, nel corso del mese di ottobre, una segnalazione dalla Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di calcio e basket (che ha sostituito la ComTeC da questa stagione sportiva), in ordine alla posizione della società Trapani Shark. È stato riscontrato che la società Trapani Shark “non ha effettuato il versamento della IV rata in scadenza entro la mensilità di agosto 2025 relativa al Processo verbale di contraddittorio stipulato con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani – in data 29 maggio 2025 per un importo complessivo pari a circa Euro 120.969,37”, per la quale è prevista dal Manuale delle Licenze la sanzione edittale di un punto di penalizzazione in classifica nell’anno sportivo in corso che il Consiglio Federale ha deliberato.

La Commissione ha inoltre segnalato che il Club ha prodotto una dichiarazione dove afferma di essere in regola con le scadenze per il pagamento delle rate previste dal “verbale di contraddittorio” sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate. Rispetto a tale dichiarazione sono stati trasmessi gli atti alla Procura federale per quanto di competenza. La Procura ha altresì aperto un altro fascicolo in merito all’iscrizione al campionato di serie A 2025-26 della stessa Trapani Shark.