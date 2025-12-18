Trapani Shark, oggi si decide il futuro in una riunione con FIP e LBA

Sarà probabilmente oggi la giornata più importante per la giovane storia della Trapani Shark. Dopo le tante difficoltà emerse in queste ultime settimane, a fronte di risultati sportivi comunque quasi sempre positivi, oggi a Roma si terrà alle ore 16 un incontro a cui parteciperanno anche FIP e LBA. Durante la riunione si parlerà, come tra l’altro richiesto dallo stesso club, dei vincoli e delle penalizzazioni assegnate a Trapani in questi mesi.

Tra le altre cose, si capirà se ci sia margine per eliminare il blocco che non consente attualmente alla Shark di tesserare Alex Latini come head coach e un giovane del vivaio come 12° giocatore del roster.

Secondo quanto dichiarato via social da Valerio Antonini, la Trapani Shark avrebbe saldato tutti i lodi pendenti e di aver rispettato le scadenze nei pagamenti (la deadline era il 16 dicembre).

Nel frattempo la Dinamo Sassari ha aperto la vendita dei biglietti per la partita di domenica, cosa che non aveva fatto nei giorni scorsi, mossa che aveva destato ulteriore preoccupazione. Invece a quanto pare la gara dovrebbe disputarsi regolarmente, se però la FIP non concederà a Trapani di tesserare il giovane Patti e coach Latini la squadra si dovrà di nuovo auto-gestire e soprattutto riceverà un’altra multa da 50.000€.