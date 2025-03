Trapani Shark, prestazione ALLUCINANTE contro Trieste

Le difficoltà della Trapani Shark, culminate con l’eliminazione dalla Coppa Italia alla prima partita, sembrano ormai un lontano ricordo. I siciliani hanno vinto le ultime 3 partite in campionato, mettendo il punto esclamativo sul proprio positivo momento di forma con il successo 131-88 contro Trieste. Proprio quella squadra che aveva eliminato Trapani nelle Final Eight di Torino, in modo a dir poco beffardo.

La partita della Trapani Shark è stata incredibile ed è destinata ad entrare nei libri di storia del basket italiano. Non solo per i 131 punti segnati in 40′, ma anche per il fatto che i siciliani hanno mandato 9 giocatori in doppia cifra: a partire dai 21 punti di JD Notae e Gabe Brown, seguiti poi dai 14 di Justin Robinson, i 13 di Rossato e Yeboah, i 12 di Petrucelli e i 10 di Alibegovic, Horton ed Eboua.

La prestazione granata diventa ancor più irreale se si leggono le percentuali al tiro: Trapani ha tirato 31/42 da due (ovvero quasi il 74% di squadra) e 19/26 da dietro l’arco (anche qui oltre il 73%). Brown ha segnato tutte e 5 le triple tentate, Notae ha chiuso con 4/7 e Yeboah con 3/5.

I 131 punti segnati da Trapani si piazzano al 4° posto nella storia del massimo campionato italiano per una partita terminata ai tempi regolamentari.

Foto: Trapani Shark