Trapani Shark, prima STORICA vittoria in Europa: Antonini si toglie qualche sassolino dalla scarpa

La Trapani Shark celebra una serata storica, vincendo per la prima volta una partita europea. Alla stagione di esordio in Basketball Champions League e alla terza gara nella competizione, Trapani batte il Bnei Penlink Herzliya in campo neutro, in Repubblica Ceca, per 74-77.

I granata hanno rincorso per quasi tutto il primo quarto, andando in vantaggio all’inizio del secondo senza più guardarsi indietro. Al +5 dell’intervallo è seguito il tentativo di sorpasso del Bnei Herzliya, ma Trapani ha mantenuto il controllo e ha chiuso il terzo quarto allungando sull’61-53. La gara si è riaperta pienamente negli ultimi 10′, con gli israeliani tornati a -2: la difesa siciliana ha qui fatto la differenza, rispedendo al mittente i tentativi di sorpasso anche con la freddezza di Alibegovic e Eboua ai liberi. Nel finale due canestri di Timmy Allen hanno chiuso il match.

Per la squadra di Repesa da segnalare le prestazioni di Jordan Ford e Matt Hurt, entrambi a quota 14 punti. Nel post-partita sono degne di nota anche le parole di Valerio Antonini, in questi giorni al centro di una polemica quanto mai accesa col Comune di Trapani per la questione PalaShark. Il patron del club granata ha affidato i suoi pensieri a Facebook, parlando di “un centinaio di falliti che continuano a scrivere falsità, cattiverie, inventarsi notizie, spargere odio”.

“Cari miei, purtroppo per voi la squadra l’ha creata Valerio Antonini comprandola da Roma, perché la Pallacanestro Trapani è fallita. Il PalaShark l’ha rinnovato Valerio Antonini spendendo milioni, non il Comune di Trapani che non ha speso 1 centesimo di euro. La squadra l’ha portata in Serie A Valerio Antonini perché ha speso milioni di euro. La squadra l’ha portata in semifinale scudetto Valerio Antonini perché ha speso altri milioni. E la squadra l’ha portata in Champions League Valerio Antonini perché ne sta spendendo altri, alla faccia di quei poveri disgraziati complessati che scrivono sui social. Quando ce vò, ce vò. Ora continuate a scrivere le balle che scrivete dietro profili fake e utilizzando poveri sfigati di turno. Intanto io mi godo alla faccia vostra questo ennesimo risultato storico che nessuno di voi potrà mai togliermi“ ha scritto Antonini.

Foto: FIBA