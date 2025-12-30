valerio antonini trapani shark

Trapani Shark, punizione pesante dal Tribunale Federale: nuova penalizzazione, Antonini inibito per 2 anni

Francesco ManziLascia un Commento su Trapani Shark, punizione pesante dal Tribunale Federale: nuova penalizzazione, Antonini inibito per 2 anni

Per la Trapani Shark sarà un capodanno da incubo. Dopo le vicende degli ultimi mesi e lo sfogo di ieri sera da parte di Valerio Antonini, oggi il Tribunale Federale ha emesso la propria sentenza punendo severamente il club siciliano e il suo presidente. Come si legge sul sito della FIP, a Trapani sono stati dati altri 3 punti di penalizzazione (portando così il totale a 8 dall’inizio della stagione). Non solo: Antonini è stato inibito per 2 anni.

Il Tribunale Federale, ritenute non accoglibili le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente, considerati sussistenti i presupposti per la configurazione delle violazioni degli articoli 59 e 61 R.G. a carico del Presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini e della società Trapani Shark, a titolo di responsabilità oggettiva; applica al tesserato Valerio Antonini, Presidente della società Trapani Shark, la sanzione dell’inibizione nella misura ritenuta congrua di due anni, fino al 30  dicembre 2027 ai sensi ed agli effetti  dell’articolo 59 R.G. e alla Società Trapani Shark la penalizzazione di tre punti da scontarsi nel campionato in corso (2025-2026) ai sensi ed agli effetti dell’articolo 61 R.G.

Proprio ieri sera, in diretta su Facebook, un furioso Antonini chiedeva la restituzione di tutti i punti di penalizzazione minacciando di ritirare subito la squadra se ciò non fosse accaduto. Oggi la storia è invece andata in direzione opposta: una penalizzazione ancora più pesante. Da capire ora se Antonini ritirerà davvero la Trapani Shark dal campionato di Serie A e, se non lo farà, se la formazione granata si presenterà a Bologna domenica sera per la partita contro la Virtus.

