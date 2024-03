Trapani Shark, quali sono i rumors degli ultimi giorni di mercato?

I Trapani Shark di Valerio Antonini hanno un sogno per questo finale di stagione: Stefano Gentile. La combo guard in forza alla Dinamo Sassari e capitano dei sardi, non è un segreto, è l’obiettivo numero 1 dei siciliani da diverse settimane, anzi, da diversi mesi, visto che ci provano da quest’estate.

Al momento la situazione del Banco di Sardegna è tranquilla perché possiamo dire con certezza che sono salvi, visti i 4 successi in più rispetto a Pesaro e Brindisi e le tante squadre dietro. Anzi, ora possono guardare con serenità davanti poiché il 6° posto in classifica dista solo 1 successo con 6 giornate ancora da disputare. Per questi motivi il sogno Stefano Gentile ci sentiamo di dire che molto probabilmente resterà tale.

Una possibile alternativa dalla Serie A potrebbe arrivare da una delle due formazioni in lotta per una salvezza difficile ma non impossibile: Pesaro e Brindisi. I nomi sono quelli di Matteo Tambone e Tommaso Laquintana, soprattutto il secondo, come scritto daIl Corriere dello Sport di Bologna. Se sul giocatore di Pesaro la VL ha più volte smentito, il pugliese è un nome abbastanza nuovo. Potrebbe entrare in corsa solo se i brindisini decidessero di tirare definitivamente i remi in barca dopo il turno pre-pasquale che li vedrà impegnati in casa contro Sassari, match complicato ma non impossibile.

Infine non dobbiamo dimenticarci la possibilità da parte dei Trapani Shark di acquistare uno straniero di “scorta” per i playoff. Qualora dovesse arrivare uno dei nomi sopracitati o comunque un esterno italiano di livello, non ci stupiremmo nell’aggiunta di un lungo straniero senza necessità di visto oppure già vistato dalla Serie A o dalla Serie A2.

