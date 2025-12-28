Trapani Shark, quanti problemi fisici! Anche Notae in dubbio

La Trapani Shark torna in campo questa sera in un clima surreale e forse senza JD Notae ma con un PalaShark pronto a riempirsi per sostenere la squadra in una delle partite più delicate della stagione. Nonostante le incertezze societarie, le penalizzazioni e l’assenza di una guida tecnica ufficiale, la squadra granata si prepara alla terza gara consecutiva in LBA Serie A senza un allenatore in panchina.

Caos panchina: Latini ancora in tribuna, continua il “giocatore-allenatore”

Dopo le dimissioni di Jasmin Repesa, il club ha promosso Alex Latini, ma il tecnico non può ancora sedere in panchina a causa delle note limitazioni federali. Anche contro la Openjobmetis Varese, dunque, Trapani affronterà la gara con la formula ormai diventata consuetudine: un giocatore-allenatore in campo, una soluzione obbligata ma che certifica la straordinarietà del momento. La squadra ha fatto quadrato nelle ultime uscite, ma lo scenario resta complicato e ogni scelta sul parquet diventa cruciale.

JD Notae in dubbio: influenza e presenza da valutare

A complicare ulteriormente la preparazione del match per la Trapani Shark, c’è il possibile forfait di JD Notae, alle prese con un’influenza che lo mette in forte dubbio per la gara. L’assenza della guardia statunitense sarebbe un colpo pesantissimo per Trapani: dopo la partenza di Timmy Allen, Notae è diventato a tutti gli effetti il faro offensivo dei granata.

Senza di lui, la Shark perderebbe il principale creatore di gioco e realizzatore, elemento imprescindibile per restare competitiva contro una Varese in crescita.

Anche Hurt e Petrucelli non al meglio: emergenza totale per Trapani

Non finiscono qui le difficoltà: Matthew Hurt e John Petrucelli non sono al top della condizione, un’altra brutta notizia in una fase già di per sé problematica. La Shark si presenterà dunque al match in una situazione fisica precaria, con rotazioni ridotte e responsabilità offensive da redistribuire.

Missione Final Eight: una vittoria darebbe la qualificazione aritmetica

Nonostante le turbolenze, Trapani ha davanti una grande occasione. Con un successo contro Varese, i granata si garantirebbero la qualificazione matematica alle Final Eight di Coppa Italia con due turni di anticipo: un traguardo importantissimo e un messaggio fortissimo al campionato.

La motivazione è altissima, ma la squadra dovrà mettere in campo lucidità, intensità e capacità di controllare il ritmo nonostante le assenze.

Varese in risalita: avversario ostico in un momento chiave

La Openjobmetis Varese arriva al PalaShark in netta crescita dopo un avvio di stagione complicato. La formazione lombarda cerca punti pesanti per risalire la classifica e dare continuità ai miglioramenti delle ultime settimane.

Per Trapani, dunque, non sarà una gara semplice: Varese corre, segna molto e ha trovato maggiore equilibrio rispetto alle prime giornate.

Conclusioni: clima bollente al PalaShark per una sfida che vale doppio

La partita di questa sera tra Trapani Shark e Openjobmetis Varese è una delle più attese della giornata LBA. La Shark, nonostante il caos societario e l’emergenza infortuni, ha l’occasione di blindare il pass per le Final Eight. Varese, dal canto suo, vuole confermarsi in crescita e non farà sconti.

Sarà una sfida intensa, incerta e dal valore enorme per entrambe le squadre. E il PalaShark farà come sempre la sua parte.