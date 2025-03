Trapani Shark, rebus centro: Repesa cerca la soluzione giusta

La Trapani Shark è alle prese con un’importante questione di mercato dopo l’addio di Tibor Pleiss, passato al Panathinaikos. La squadra granata è ora alla ricerca di un sostituto per rinforzare il reparto lunghi, fondamentale per mantenere alta la competitività nella seconda parte di stagione.

Brown confermato, ma serve un centro

Nell’attesa di un nuovo acquisto, il club ha deciso di confermare Gabe Brown fino al termine della stagione, inserendolo stabilmente nelle rotazioni. Tuttavia, il suo profilo non è quello di un centro puro, ed è quindi necessario trovare un’alternativa a Chris Horton, che contro Varese ha dovuto restare in campo per ben 37 minuti su 45 complessivi.

Le opzioni interne: Eboua e Alibegovic

In questo momento, l’unico supporto sotto canestro nella Trapani Shark arriva da Paul Eboua, che sta cercando di tamponare la situazione. Amar Alibegovic potrebbe essere utilizzato come centro per alcuni minuti, consentendo a Horton di rifiatare, ma non rappresenta una soluzione a lungo termine.

Repesa parla prima di Reggio Emilia

Mentre la società si muove per individuare il profilo giusto, coach Jasmin Repesa interverrà oggi in conferenza stampa per presentare la delicata trasferta contro Reggio Emilia, una sfida che Trapani dovrà affrontare con il rebus pivot ancora veramente tutto da risolvere.