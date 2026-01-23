Trapani Shark, respinto il ricorso: il TAR del Lazio conferma la penalizzazione

La FIP Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato che, in data odierna, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto l’istanza di misure cautelari presentata dalla Trapani Shark.
Il ricorso era stato depositato dal club siciliano con l’obiettivo di ottenere l’annullamento della sanzione di 4 punti di penalizzazione in classifica, inflitta con delibera del Consiglio Federale del 21 maggio 2025. Il TAR, però, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione cautelare del provvedimento, confermandone quindi l’efficacia.
Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane per la Trapani Shark, quando il quadro giuridico della vicenda potrà definirsi in maniera più chiara e definitiva.
