Trapani Shark, respinto l’appello contro l’esclusione dal campionato

Niente da fare per la Trapani Shark: è arrivata oggi la decisione della Corte Sportiva di Appello sui provvedimenti che poche settimane fa avevano portato all’esclusione del club dal campionato di Serie A. Come scritto in un brevissimo comuniucato della FIP, sono state confermate non solo l’esclusione, ma anche l’inibizione di Valerio Antonini e la multa di 600.000€.

La Corte Sportiva di Appello ha rigettato il reclamo proposto dalla società Trapani Shark avverso l’esclusione dal campionato, l’inibizione del presidente Valerio Antonini nonché l’ammenda di Euro 600.000,00.

Nei giorni scorsi Antonini si era comunque detto fiducioso che, tramite la giustizia ordinaria e non quella sportiva, Trapani avrebbe ottenuto la restituzione del titolo per ripartire in LBA dalla prossima estate. Nel frattempo il Trapani Calcio prosegue la sua stagione, seppur in grosse difficoltà fuori dal campo: nel weekend i granata hanno vinto 0-1 contro la Casertana e sono ora 14° nel Gruppo C nonostante il -15 in classifica (in proiezione avrebbero 40 punti e sarebbero 4°).

