Trapani Shark, scippato Denzel Valentine alla Reyer Venezia

Colpo di scena nel discorso legato a Denzel Valentine, che dopo un’ottima stagione a Trieste sembrava destinato a completare il roster della Reyer Venezia. Quando le parti erano molto vicine però c’è stato un cambio di rotta e alla fine il giocatore firmerà con la Trapani Shark, lo ha annunciato Valerio Antonini nemmeno troppo velatamente su X.

Divertiamoci nell’attesa di ….

Paul McCartney – My Valentine (Official Music Video) https://t.co/Ac04zLh1Av via @YouTube

— Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) July 12, 2025