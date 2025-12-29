Trapani Shark sconfitta da Varese, il club minaccia di non partire per la trasferta di Bologna

Quella di ieri è stata un’altra serata di caos a Trapani, con la Shark sconfitta in casa 88-95 dalla Pallacanestro Varese con tanto di polemica finale per la schiacciata di Moore a partita virtualmente finita. Le tensioni non si sono placate nel post-partita, anzi: Luis Scola è stato colpito, probabilmente da un calcio, mentre usciva dal campo passando dal tunnel degli spogliatoi. E infine dopo il silenzio stampa di settimana scorsa, Trapani ha mantenuto la linea mandando in conferenza stampa solo Valeriano D’Orta. Il DS del club granata ha letto un comunicato in cui la società annuncia che “sta valutando” se presentarsi a Bologna per la prossima trasferta contro la Virtus, in programma domenica 4 gennaio.

“La Trapani Shark prende atto delle recenti determinazioni adottate dalla LegaBasket e dalla Federazione Italiana Pallacanestro che rappresentano un atto di palese ingiustizia e accanimento persecutorio nei confronti del club. Compromettendo irreparabilmente la sua competitività e l’equità dell’intero campionato. Come si è visto anche stasera dove in condizioni di normalità avremmo rispettato quelle che sono evidenti differenze di classifica, con i nostri avversari. La reiterata, e per quanto ci riguarda ingiusta, decisione di non far sedere in panchina l’allenatore Alex Latini, unite alle sanzioni sproporzionate e infondate comminate alla società, nonostante la piena regolarità sostanziale documentata a più riprese, la buona fede dimostrata e l’assoluzione del Tribunale Federale per il presidente Antonini sul tema dei crediti fiscali, non è solo un ostacolo operativo ma un vero e proprio attentato all’immagine e la sopravvivenza del club” ha detto D’Orta, che ha poi citato due precedenti del nostro basket.

“Tali misure, che ignorano precedenti clamorosi come quello di Cantù nel 2019 e Brescia nel 2020, dove la FIP ha attivamente favorito soluzioni flessibili per evitare collassi all’intero sistema, evidenziano un doppio standard inaccettabile e un trattamento vessatorio mirato contro la Trapani Shark. Mettendo seriamente a rischio i principi basilari di equità sportiva e parità tra affiliati. In questo clima di totale incertezza, arbitrarietà, mancanza di dialoghi, dove la maggior parte dei giocatori ha manifestato la volontà di andarsene, e nel rispetto della correttezza che ha sempre guidato le azioni del club, la società annuncia che sta valutando seriamente e con urgenza l’opzione di non prendere parte alla gara in programma a Bologna valida per il 14° turno di campionato. Questa decisione estrema non è un capriccio, ma un atto di protesta necessario per denunciare pubblicamente la gravità di quanto stiamo subendo e per sollecitare un confronto costruttivo e istituzionale con gli organi competenti. Nella convinzione che il dialogo e il rispetto reciproco siano fondamentali per garantire equità e tutela a tutte le componenti del sistema sportivo” ha concluso il DS di Trapani.

Sicuramente la Trapani Shark subirà un’altra multa, la terza, di 50.000€ sempre per l’irregolarità nel numero dei tesseramenti: 11 invece dei 12 considerati, per regolamento, il numero minimo. Entriamo però in quella che potrebbe davvero essere l’ultima settimana della stagione del club siciliano.

