Trapani Shark, SCONTRO TOTALE con il Comune! Antonini: “Dal 15/12 non giocheremo più a Trapani”

Clima sempre più teso tra la Trapani Shark e il Comune di Trapani. Il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, ha annunciato che, a partire dal 15 dicembre 2025, la squadra non disputerà più le partite casalinghe al PalaShark. Una decisione clamorosa, che arriva dopo settimane di attriti istituzionali e polemiche pubbliche.

Antonini: “Dal 15 dicembre giocheremo fuori Trapani”

Nel corso di un intervento, Antonini ha comunicato in modo netto la sua scelta:

“Dal 15 dicembre giocheremo la partita contro Udine fuori da Trapani. È una decisione definitiva. Abbiamo già tre palazzetti in Sicilia che si sono detti disponibili a ospitare le nostre partite interne. Comunicheremo presto agli abbonati come convertire i biglietti gara per gara.”

Il numero uno della società ha motivato la decisione con il protrarsi delle tensioni con l’amministrazione comunale, in particolare con il Sindaco Giacomo Tranchida:

“Sono stanco di questa situazione. Da quel giorno e finché sarà lui il Sindaco, la squadra non giocherà più in questo palazzetto, anche se continuerà ad allenarsi regolarmente qui.”

La polemica con il Comune di Trapani

Al centro dello scontro c’è la validità della convenzione firmata nel 2023 per l’utilizzo del palazzetto, messa in discussione dopo il cambio di denominazione della società da SSD (associazione sportiva dilettantistica) a società di capitali, avvenuto con il passaggio della Trapani Shark dalla Serie A2 alla Serie A.

Antonini ha dichiarato di aver già dato mandato ai legali per difendere le proprie ragioni:

“Andremo avanti nei tribunali, chiederemo la sospensiva al TAR e procederemo con azioni legali e civili per il risarcimento dei danni. Non c’è possibilità di tornare indietro: la mia decisione è ufficiale.”

Una frattura sempre più profonda

Le parole del patron arrivano dopo mesi di tensione crescente, alimentata da accuse reciproche tra il club e l’amministrazione. Antonini ha definito la scelta di lasciare Trapani come un “gesto dovuto”, parlando di una “vergogna per l’intera comunità”.

Mentre la squadra proseguirà gli allenamenti al PalaShark, le gare interne saranno spostate in una nuova sede in Sicilia, che verrà annunciata nelle prossime settimane.