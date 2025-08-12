Trapani Shark, sfratto dal PalaShark: il duro sfogo del presidente Antonini contro il Comune e minaccia azioni legali

Scoppia il caso tra la Trapani Shark e il Comune di Trapani in quanto, secondo quanto riportato dallo stesso presidente Valerio Antonini sui social, la società avrebbe ricevuto un ordine di sfratto dal PalaShark, l’impianto sportivo dove la squadra disputa le proprie partite.

L’episodio arriva a poche settimane dall’inizio della nuova stagione di Serie A LBA, gettando ombre sul futuro immediato del club.

Sul proprio profilo ufficiale, Antonini ha pubblicato un lungo messaggio, definendo “follie” le decisioni del sindaco Giacomo Tranchida e dell’amministrazione comunale.

Tra i punti chiave del messaggio:

Il presidente Antonini ha annunciato che, in caso di mancata risposta, la Trapani Shark si rivolgerà al Prefetto per il sequestro del PalaShark e presenterà una richiesta di 50 milioni di euro di risarcimento danni al Comune di Trapani.

La vicenda rischia di compromettere la stagione della Trapani Shark e di privare la città della massima serie di basket italiano. Antonini chiude il suo intervento con un appello alla comunità. Vuole che i tifosi affinché si mobilitino contro quella che definisce “una mentalità da delinquenti della politica”.

La società Trapani Shark, a seguito delle FOLLIE comunicate nel tavolo che hanno definito “tecnico” il Signor Tranchida e la sua pretora, indica quanto segue:

1- La convenzione è assolutamente VALIDA e sono prive di fondamenta qualsiasi tentativo MALDESTRO del Comune di Trapani…

— Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) August 11, 2025