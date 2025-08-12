Trapani Shark, sfratto dal PalaShark: il duro sfogo del presidente Antonini contro il Comune e minaccia azioni legali

Scoppia il caso tra la Trapani Shark e il Comune di Trapani in quanto, secondo quanto riportato dallo stesso presidente Valerio Antonini sui social, la società avrebbe ricevuto un ordine di sfratto dal PalaShark, l’impianto sportivo dove la squadra disputa le proprie partite.
L’episodio arriva a poche settimane dall’inizio della nuova stagione di Serie A LBA, gettando ombre sul futuro immediato del club.
Il comunicato di Antonini: “Una vergogna assoluta”
Sul proprio profilo ufficiale, Antonini ha pubblicato un lungo messaggio, definendo “follie” le decisioni del sindaco Giacomo Tranchida e dell’amministrazione comunale.
Tra i punti chiave del messaggio:
- Validità della convenzione: secondo la società, l’accordo per l’uso del PalaShark è pienamente valido e non esiste alcun motivo legale per la rescissione.
- Trasformazione societaria: il passaggio del club a SRL sarebbe stato effettuato nel luglio 2024, in piena conformità con i regolamenti LBA e senza alcuna obiezione preventiva del Comune.
- Tensione già nei playoff: Antonini accusa il sindaco di aver minacciato la chiusura della convenzione già durante la fase playoff, minando il clima interno alla squadra.
- Ultimatum al Comune: la società chiede entro 24 ore una comunicazione ufficiale che confermi la disponibilità del PalaShark e la firma di un addendum alla convenzione, altrimenti la squadra verrà trasferita in un altro palazzetto.
Possibili azioni legali
Il presidente Antonini ha annunciato che, in caso di mancata risposta, la Trapani Shark si rivolgerà al Prefetto per il sequestro del PalaShark e presenterà una richiesta di 50 milioni di euro di risarcimento danni al Comune di Trapani.
Un futuro incerto per il basket a Trapani
La vicenda rischia di compromettere la stagione della Trapani Shark e di privare la città della massima serie di basket italiano. Antonini chiude il suo intervento con un appello alla comunità. Vuole che i tifosi affinché si mobilitino contro quella che definisce “una mentalità da delinquenti della politica”.
