Trapani Shark, si pensa al futuro! Justin Robinson rinnova, Antonini: “Una prova del mio impegno”

La Trapani Shark è felice di comunicare di aver raggiunto un accordo con Justin Robinson per estendere il suo contratto fino a giugno 2026.

Robinson è uno dei pilastri della splendida stagione fin qui disputata dalla Trapani Shark, già MVP del mese di novembre e nelle prime 10 giornate ha fatto registrare 17 punti di media, 4 rimbalzi e 6 assist.

Entusiasta il Presidente Valerio Antonini:

“Una scelta su cui ho lavorato in accordo con lo staff tecnico e che blinda il nostro playmaker. È una prova del mio impegno e di quanto io voglia raggiungere i più grandi traguardi anche in campo europeo. Abbiamo rinnovato un giocatore che avrebbero voluto il 90% delle squadre più forti d’Europa ma che resterà a Trapani anche e sopratutto come forma di ringraziamento al nostro eccezionale Coach e sarà un perno fondamentale del nostro progetto. Il futuro è con noi”.

Il commento di Justin Robinson dopo l’ufficialità del suo nuovo accordo con la Trapani Shark:

“Sono veramente felice che il Presidente abbia voluto investire sulla mia persona. Gli sono grato e farò di tutto per ripagare sempre la sua fiducia, provando a migliorarmi giorno dopo giorno. Sono lieto di rimanere a Trapani, una città che mi piace moltissimo, che mi ha accolto alla grande e che ha dei tifosi stupendi che ci danno entusiasmo ad ogni partita”.

A Justin Robinson va un grosso in bocca al lupo per il proseguo della su avventura in granata.