Trapani Shark, si tenta il colpaccio Josh Richardson?

Manca poco alla Trapani Shark per completare il roster della stagione 2025-26: nella giornata di ieri, il club siciliano ha ufficializzato Matthew Hurt e Alessandro Cappelletti e ora all’appello mancano solo un lungo e un’ala. Per quest’ultima, secondo quanto riportato da PianetaBasket, Valerio Antonini starebbe puntano un pezzo da 90: Josh Richardson, ex Miami Heat e San Antonio Spurs, tra le altre.

Richardson, 31 anni, è attualmente free agent dopo una stagione da sole 8 partite disputate a Miami, con 4.0 punti di media. Il giocatore lo scorso febbraio era stato ceduto dagli Heat agli Utah Jazz, venendo poi tagliato. Ora per la prima volta potrebbe approdare in Europa per giocare la Basketball Champions League con i siciliani: si tratterebbe di un colpo non indifferente, visto che nella sua carriera NBA l’americano ha totalizzato 554 partite e nella stagione 2018-19 ha segnato addirittura 16.6 punti di media con gli Heat.