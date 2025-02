Trapani Shark, tra smentite e rumors… Pozzecco piace e il futuro di Repesa resta in bilico?

Nonostante la smentita ufficiale della Trapani Shark, i rumors su una possibile separazione dal coach Jasmin Repesa e l’arrivo di Gianmarco Pozzecco continuano a tenere banco. La situazione ha acceso il dibattito tra i tifosi, che hanno espresso il loro sostegno all’allenatore croato con uno striscione eloquente esposto fuori dal PalaShark: “Repesa non si tocca”.

Gianmarco Pozzecco nel mirino della Trapani Shark?

Le indiscrezioni sul possibile arrivo di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Trapani Shark al posto di Repesa non si placano. Secondo Tuttosport, nonostante le smentite ufficiali, il nome dell’ex coach della Nazionale italiana rimane un’opzione concreta. La società siciliana, infatti, sembrerebbe interessata a Pozzecco, alimentando speculazioni su un possibile cambio di guida tecnica.

Mercato: caccia a un lungo per sostituire Tibor Pleiss

Oltre alle voci sul futuro di Repesa, la Trapani Shark è attiva anche sul mercato. La priorità della dirigenza è trovare un lungo che possa sostituire Tibor Pleiss e rafforzare il roster in vista dei prossimi impegni. La necessità di un rinforzo sotto canestro è chiara, e la società sta valutando diversi profili per individuare il giocatore ideale.

Quale futuro per Jasmin Repesa?

L’ottimo lavoro svolto finora da Repesa non passa inosservato, ma la sua permanenza sulla panchina granata potrebbe essere legata ai risultati delle prossime partite. Come sottolinea Tuttosport, l’interesse per Pozzecco resta concreto, “sempre che Repesa non torni a vincere”.

La situazione resta fluida, con la tifoseria che spera nella continuità di un progetto tecnico che ha già dato buoni frutti. Tuttavia, il mercato e le dinamiche interne del club potrebbero riservare sorprese nelle prossime settimane.

Conclusione

Le voci sulla Trapani Shark e su Jasmin Repesa continuano a suscitare interesse e dibattito. Con un mercato sempre aperto e un futuro tutto da scrivere, il club siciliano si trova davanti a decisioni cruciali per il prosieguo della stagione. Resta da vedere se la fiducia della società nel proprio allenatore sarà sufficiente a mettere fine ai rumors o se il cambio in panchina diventerà una realtà.