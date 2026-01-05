Trapani Shark, ufficiale il KO a tavolino contro la Virtus e arriva un’altra multa salatissima

Come era preventivato, la Trapani Shark ha subito una sconfitta per 20-0 a tavolino per non essersi presentata alla partita di ieri contro la Virtus Bologna. Il forfait del club siciliano, che invece in queste ore è partito per la trasferta di BCL, era stato anticipato dalla LegaBasket nella giornata di sabato.
Oltre alla sconfitta, come si legge dalla nota FIP, è stata data a Trapani anche un’ulteriore sanzione pecuniaria di 50.000€: la quarta di questa entità nelle ultime settimane.
Di seguito la nota FIP:
TRAPANI SHARK.
Il Giudice Sportivo Nazionale,
vista la mail del 2 gennaio 2026 con la quale la società Trapani Shark S.S.D. A R.L. comunicava alla FIP e, per conoscenza, alla LBA l’impossibilità di partecipare alla gara n. 105 del Campionato di serie A/M programmata per il 4 gennaio 2026 contro la Virtus Bologna per asseriti motivi di forza maggiore ritenuti dalla LBA non idonei a giustificare il rinvio di gare già calendarizzate;
ritenuto, pertanto, che debba trovare applicazione quanto disposto dall’art. 14 R.E. gare e dagli artt. 18, 49 e 55, primo comma, R.G.;
preso atto che detta comunicazione è stata inviata entro le 48 ore prima della disputa della predetta gara;
dispone:
la perdita della gara e omologazione della stessa con il risultato di 20-0 con obbligo del Trapani Shark S.S.D. A R.L. di pagamento dell’ammenda di Euro 50.000,00 prevista per la prima rinuncia alle gare dall’art. 8.3 C.U. Contributi (art. 14 R.E. gare, art. 18 R.G., art. 49 R.G., art. 55 R.G.)