Trapani Shark, ufficiale il KO a tavolino contro la Virtus e arriva un’altra multa salatissima

Come era preventivato, la Trapani Shark ha subito una sconfitta per 20-0 a tavolino per non essersi presentata alla partita di ieri contro la Virtus Bologna. Il forfait del club siciliano, che invece in queste ore è partito per la trasferta di BCL, era stato anticipato dalla LegaBasket nella giornata di sabato.

Oltre alla sconfitta, come si legge dalla nota FIP, è stata data a Trapani anche un’ulteriore sanzione pecuniaria di 50.000€: la quarta di questa entità nelle ultime settimane.

Di seguito la nota FIP: