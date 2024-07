Trapani Shark, ufficiale l’arrivo di Jasmin Repesa in panchina

A qualche settimana dalla prima notizia che dava Jasmin Repesa sulla panchina della Trapani Shark nella prossima stagione, il club siciliano ha dato l’atteso annuncio. Il tecnico croato, visto l’ultima volta nella stagione 2022-23 sulla panchina di Pesaro, prenderà il posto di Andrea Diana che però rimarrà parte del suo staff.

Repesa è uno degli allenatori più vincenti in Italia negli anni 2000, con Fortitudo Bologna, Virtus Roma, Olimpia Milano e infine VL Pesaro. Il tecnico 63enne ha vinto due Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.

Il comunicato ufficiale di Trapani:

La Trapani Shark è lieta di comunicare che per la prossima stagione sportiva la conduzione tecnica della prima squadra sarà affidata a coach Jasmin Repesa.

Inoltre siamo molto felici di annunciare che, a conferma della volontà del Presidente Valerio Antonini di alzare anche il livello tecnico della futura squadra, coach Andrea Diana, uno degli artefici della promozione in Serie A di Trapani Shark, ha deciso di continuare a far parte di questo ambizioso progetto: coach Diana sarà il 1º assistente di Jasmin Repesa.

Queste le prime parole di coach Repesa dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Valerio Antonini: “Potrei dire tante cose banali ma la verità è che aver parlato subito col Presidente Antonini e aver sentito l’entusiasmo che trasmette con la sua energia è stato per me facile accettare di venire a Trapani. Avere fin da subito chiarito gli obiettivi di questa prima stagione di Trapani Shark in serie A è sintomo di grande determinazione e lungimiranza. Sono pronto per iniziare questa avventura ed essere uno degli autori di queste nuove pagine che scriveremo per la città di Trapani. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi che ho visto essere numerosi anche in trasferta a dimostrazione di quanto questa Società sia capace di coinvolgere tutti”.

Ecco il pensiero di Andrea Diana: “Credo che ogni occasione porti con sé opportunità di crescita in ambito umano e lavorativo. Ciò che mi aspetta non fa eccezione. Continuerò quanto iniziato a marzo, con la stessa professionalità e un entusiasmo rinnovato da una nuova sfida. Il mio passato è qualcosa che non si cancella, e i risultati personali ottenuti ne sono la testimonianza. Mi sono tolto delle belle soddisfazioni e non intendo smettere proprio adesso, per questo lavoro ogni giorno per rendere più soddisfacente il mio futuro, sapendo di avere ancora tanto da dare e desiderio di imparare da qualsiasi situazione”.

Anche il Presidente Valerio Antonini vuole esprimere il suo personale pensiero per il buon esito della trattativa: “L’arrivo di Jasmin e la permanenza di Andrea sono la testimonianza della serietà del nostro progetto. Vogliamo giocarci le nostre chance al massimo! Auguro ad entrambi un’annata ricca di soddisfazioni e vittorie!”.

Ad entrambi rivolgiamo un grosso in bocca al lupo per la loro avventura.