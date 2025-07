Trapani Shark, ufficiale Matthew Hurt e Antonini annuncia un altro arrivo

Giorni movimentati in casa Trapani Shark: questa mattina il club siciliano ha ufficializzato l’arrivo di Matthew Hurt, lungo americano prodotto da Duke e in arrivo dalla NBL, il campionato australiano. Hurt ha giocato 3 anni in G League ai Memphis Hustle, totalizzando anche 8 presenze con i Grizzlies in NBA (4.0 punti di media), per poi trasferirsi ai South East Melbourne Phoenix nell’ultima stagione: in Australia ha segnato 20.1 punti di media con 7.4 rimbalzi, venendo inserito nel primo quintetto del campionato.

Ma le mosse di Trapani non sono finite qui, poco fa il presidente Valerio Antonini ha infatti anticipato su X che la Shark firmerà anche Alessandro Cappelletti. Il giocatore italiano, visto alla Dinamo Sassari nell’ultima stagione, aveva diverse pretendenti. Cappelletti, classe 1995, ha mantenuto 9.4 punti e 3.8 assist di media nell’ultima stagione alla Dinamo e da anni è un solidissimo giocatore di rotazione, sia in A2 che in LBA.

ALESSANDRO CAPPELLETTI Nuovo Play della TRAPANI SHARK. Dopo l’esperienza con l’amico Stefano Sardara a Sassari, Per un roster sempre più forte e completo rispetto allo scorso anno. Una super squadra a cui manca la ciliegina del lungo sotto canestro… But is coming too….… pic.twitter.com/llpro2pApF — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) July 19, 2025

Questi due colpi dovrebbero far dimenticare la delusione legata a Denzel Valentine, che sembrava vicinissimo alla Trapani Shark e invece alla fine andrà alla Reyer Venezia.