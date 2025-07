Trapani Shark, Valerio Antonini annuncia l’arrivo di Timmy Allen

La Trapani Shark prosegue il proprio mercato mentre si prepara, forse, a dire addio a Justin Robinson. Nei giorni scorsi Valerio Antonini aveva svelato il desiderio dell’americano di liberarsi sfruttando la clausola nel proprio contratto e la conseguente necessità di sostituire probabilmente il miglior giocatore granata della scorsa stagione. Intanto però Trapani ha trovato un accordo con un altro statunitense, Timmy Allen, che dovrebbe essere il naturale sostituto di Akwasi Yeboah.

“Timmy Allen. Il nostro secondo colpo. Trattativa dura e complessa che ho personalmente portato avanti per giorni e di cui ringrazio Matteo Comellini per la serietà dimostrata. MVP del campionato belga, colpo importante da quasi 2 metri di altezza come small forward per la costruzione della squadra che abbiamo in mente. Nato il 9 Gennaio del 2000 (giorno e anno da predestinato per un laziale come me)” ha scritto Antonini su X.

Allen ha giocato 5 partite in NBA con i Memphis Grizzlies nella stagione 2023-24, mentre l’anno scorso è stato a Oostende, in Belgio, risultando l’MVP del campionato con 20.2 punti di media in BNXT League e 16.0 punti di media in Basketball Champions League, competizione che Trapani disputerà.