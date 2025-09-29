Trapani Shark, Valerio Antonini chiederà di NON GIOCARE contro il team israeliano in BCL: “In corso genocidio senza precedenti”

Il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, ha annunciato la volontà di presentare una richiesta ufficiale alla Basketball Champions League (BCL) per evitare che la propria squadra disputi l’incontro contro il Bnei Penlik Herzliya, formazione israeliana inserita nello stesso girone.

La posizione di Valerio Antonini

Antonini, nel corso della sua diretta Facebook, ha espresso con chiarezza la sua posizione politica e sportiva:

«Io credo che quello che sta succedendo in Israele – ha detto sul suo profilo social di Facebook il presidente di Trapani Shark – è un genocidio senza precedenti e noi non possiamo avallare come sportivi di avere un incontro con una squadra israeliana e magari stringere la mano a un team di giocatori che fa parte di un paese che sta compiendo una strage di questo tipo. D’altronde tutte le squadre russe sono state estromesse dalle manifestazioni europee e quindi è giusto che non partecipino nemmeno le formazioni di Israele. È una decisione che non può più essere demandata. Io stesso domani firmerò una carta in cui chiederò alla BCL una richiesta formale della Trapani Shark che la squadra israeliana, che è nel nostro girone, venga estromessa dalla competizione, ma in generale la richiesta è per tutte le squadre di Israele».

Il presidente ha inoltre dichiarato che firmerà un documento ufficiale da inviare alla BCL, per richiedere l’esclusione non solo del Bnei Herzliya, ma in generale di tutte le squadre israeliane dalle competizioni internazionali.

Possibili conseguenze per la Basketball Champions League

La richiesta di Antonini potrebbe aprire un dibattito a livello europeo. La Basketball Champions League, organizzata da FIBA Europe, ha finora mantenuto una linea neutrale rispetto al conflitto in Medio Oriente, a differenza di quanto accaduto con le squadre russe escluse dalle competizioni dopo l’invasione dell’Ucraina.

L’eventuale accoglimento della richiesta avrebbe ripercussioni importanti sul girone di Trapani Shark e sul calendario delle partite di basket.