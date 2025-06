Trapani Shark, Valerio Antonini conferma Repesa e altri 7 giocatori

La Trapani Shark si è inceppata sul più bello, venendo eliminata per 3-0 in semifinale Playoff da Brescia proprio quando sembrava lanciata verso lo Scudetto. I granata, da neopromossi, hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto e sono stati sicuramente la sorpresa del campionato, nonostante lo sweep dei giorni scorsi. Valerio Antonini poco fa ha pubblicato su X un messaggio con cui annuncia le prossime mosse di Trapani, partendo dalla conferma di Jasmin Repesa come capo allenatore.

Antonini ha voluto rispondere ad una serie di rumors che volevano alcuni giocatori in partenza, in particolare La Nuova oggi accostava Justin Robinson e Chris Horton alla Reyer Venezia. Voci smentite dal presidente del club siciliano, che ha affermato che ben 7 giocatori sono sotto contratto per la prossima stagione e non lascerannoi quindi la Shark: si tratta di JD Notae, Amar Alibegovic, Justin Robinson, Riccardo Rossato, Paul Eboua, John Petruccelli e Stefano Gentile.

Andrea Diana, head coach della promozione e in questa stagione vice di Repesa, lascerà invece la Sicilia per tornare a fare il capo allenatore, probabilmente in A2 alla Libertas Livorno.

“Per gli altri componenti della rosa e dello staff sono in corso negoziazioni per definire il loro futuro, visto che hanno contratti in scadenza il 30 giugno 2025. Spero sia tutto chiaro. Comunicheremo strada facendo eventuali rinnovi firmati o sostituti che saranno scelti ovviamente per rinforzare la rosa o nuove posizioni che aggiungeremo per rafforzare la struttura” ha scritto Antonini.

A SEGUITO DI RUMORS CHE SENTO DAI SOLITI GIORNALAI, COMUNICO CHE SARANNO UFFICIALMENTE CON IL TRAPANI SHARK PER LA STAGIONE 2025 2026 : JASMIN REPESA COME CAPO ALLENATORE;

VALERIANO D’ORTA COME DIRETTORE SPORTIVO;

DARIO GENTILE COME SEGRETARIO GENERALE; GIOCATORI CHE HANNO… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) June 7, 2025

Foto: Trapani Shark