Trapani Shark, Valerio Antonini sull’eliminazione contro Brescia: “Se parlo mi radiano a vita”

A qualche ora di distanza dal cocente KO di Brescia, che ha messo fine ai sogni di Scudetto della Trapani Shark, Valerio Antonini ha postato su X un lungo messaggio in cui tira le somme della stagione granata, ringraziando tutti a partire da Jasmin Repesa.

Non solo. Antonini ha ironicamente ringraziato anche gli arbitri della serie contro la Leonessa: “Grazie agli arbitri tutti di questa serie. Conclusa con 52 tiri liberi a 26. Che bello amici. Se parlo e dico quello che penso di quello che ho visto, mi radiano a vita. Ha detto Jasmin stasera, non volevano mandarci in finale. Alla fine forse hanno ragione quei presidenti che vogliono un cambiamento. Ci rifletterò molto seriamente da domani. Sono turbato da quello che è successo in Lega e Federazione contro di Noi in queste ultime settimane. Avevo pensato anche di dimettermi da Presidente, perche quello che ho letto e sentito è allucinante. Ma lo Sport in Italia è questo. Ne parleremo il 4 luglio nella trasmissione speciale su Telesud”. In conferenza stampa Repesa aveva parlato di una “sensazione” secondo la quale nessuno avrebbe voluto Trapani in finale, per spiegare la disparità di trattamento riscontrata da parte degli arbitri tra la sua squadra e quella di Peppe Poeta. Non solo, Antonini ha anche suggerito un possibile cambio di rotta sull’elezione del prossimo presidente LBA: finora era stato saldamente al fianco di Umberto Gandini, ma ora ipotizza di schierarsi con i 6 club “che vogliono un cambiamento”.

Poi una stoccata al Comune di Trapani, con il quale Valerio Antonini ha da tempo aperto una disputa intorno alla costruzione del nuovo palazzetto: “Speriamo mi consenta il Comune di continuare a fare Basket ad alti livelli a Trapani. Vediamo che faranno in queste settimane. Ci credo poco ma mai demordere, anche di fronte a chi ha in ogni modo ostacolato l’entusiasmo nel momento piu difficile dell’anno con polemiche vergognose. Non lo perdonerò mai, perchè è stato un affronto a tutta la tifoseria e agli ingenti investimenti fatti anche su beni del Comune. Un Film stile Gattopardo in piena regola”.

Infine un saluto e i complimenti a Brescia, prima finalista di quest’anno: “Speriamo possano vincere. Farò il tifo per loro”.

Grazie a Jasmin, giocatori e staff. Stagione fino alla prima semifinale Indimenticabile. Non riesco a comprendere cosa sia successo nella testa di alcuni di loro. Inspiegabile. Ma va bene, si cresce anche da queste delusioni. È evidente che dovremo inserire qualche giocatore in… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) June 4, 2025

Foto: Trapani Shark