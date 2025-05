Trapani Shark, Valerio Antonini ufficializza l’iscrizione alla Basketball Champions League

La Trapani Shark sogna lo Scudetto e domani sera sarà in campo per Gara-1 di semifinale contro Brescia. Nel frattempo però i siciliani, protagonisti assoluti di questa stagione, hanno completato l’iter di iscrizione alla prossima Basketball Champions League. L’annuncio lo ha dato oggi, via X, Valerio Antonini: sarà una prima volta per Trapani in Europa.

“Presentata la nostra documentazione completa per la partecipazione alla prossima BCL 2025/2026. Trapani va in Europa per la prima volta nella sua storia. E lo fa da protagonista, visto che competiremo per vincere. Grazie a Jasmin ed i suoi fantastici ragazzi. Ed a quel pazzo di Presidente che aveva visto questa storia 2 anni fa nel nulla piu totale” ha scritto Antonini.

Trapani sarà una delle squadre italiane che parteciperanno alla competizione FIBA l’anno prossimo: ci sarà anche Trieste e potrebbero entrare anche Reggio Emilia e Tortona (quest’ultima passando dai preliminari).

Foto: Trapani Shark