Trapani Shark verso l’esclusione dalla Serie A: domani vertice d’urgenza tra LBA e FIP

Domani potrebbe essere una giornata decisiva e drammatica per Trapani Shark. Secondo quanto riportato da Giuseppe Malaguti, la società siciliana è molto vicina all’esclusione dal massimo campionato di Serie A di basket. Lega Basket e FIP hanno infatti convocato un vertice d’urgenza per lunedì pomeriggio, dal quale potrebbe emergere una decisione definitiva.

Trapani-Trento, una gara destinata a entrare nei libri di storia

La partita disputata ieri al PalaShark contro Trento, terminata dopo appena 4 minuti e 11 secondi, rischia di essere l’ultima gara ufficiale dei granata in Serie A. Trapani si è presentata in campo con soli quattro giocatori delle giovanili, che hanno commesso falli sistematici per portare rapidamente alla chiusura dell’incontro.

Un evento senza precedenti, che ha immediatamente acceso l’attenzione delle istituzioni e sollevato interrogativi regolamentari pesantissimi.

Il precedente Mens Sana Siena del 2019

Come sottolinea Giuseppe Malaguti, la Lega potrebbe appellarsi al precedente del 2019, quando la Mens Sana Siena venne esclusa dal campionato. In quell’occasione, la FIP considerò la partita contro Biella come un seconda rinuncia, in quanto disputata con i soli ragazzi delle giovanili poiché la società non aveva schierato la miglior formazione possibile, violando il regolamento.

Nel caso di Trapani, la situazione presenta una sfumatura diversa ma potenzialmente decisiva: Rossato, Pugliatti e Sanogo risultavano regolarmente a referto, ma hanno abbandonato il campo immediatamente, adducendo presunti malesseri.

Scenario più duro: esclusione e classifica stravolta

Se la Lega e la FIP dovessero seguire questa interpretazione regolamentare, Trapani verrebbe esclusa dalla Serie A e tutte le partite disputate finora sarebbero annullate. L’impatto sarebbe immediato e pesantissimo, soprattutto sulla classifica valida per la Coppa Italia, che verrebbe completamente riscritta.

Antonini e l’ultima carta della giustizia ordinaria

In caso di esclusione, al presidente Valerio Antonini, impegnato da settimane in una battaglia pubblica fatta di comunicati e prese di posizione, resterebbe solo la strada della giustizia ordinaria per tentare di ribaltare la decisione.

Un epilogo amaro per il basket italiano

Come conclude Giuseppe Malaguti, domani sapremo se questo sarà davvero l’ultimo capitolo di una vicenda che ha lasciato solo macerie: una storia in cui, al di là delle responsabilità, “abbiamo perso tutti”. Una ferita profonda per Trapani, ma anche per l’intero movimento del basket italiano.