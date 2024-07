Trapani, Valerio Antonini suona la carica: “Riportiamo lo Scudetto al Sud”

Il patron di Trapani Shark, Valerio Antonini, ha ringraziato i suoi tifosi per i tanti abbonamenti sottoscritti finora.

Nelle parole anche uno sprone a tutto l’ambiente per la prossima stagione. Per il calcio l’obiettivo sarΓ la promozione in Serie B, nel basket la lotta per lo Scudetto.

Queste le parole di Antonini.