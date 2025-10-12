Trapani-Venezia, finale con polemica: Spahija in silenzio stampa, Andrea Brugnaro pubblica il contatto su Bowman

La partita più avvincente e combattuta di questo secondo turno di LBA, quella tra Trapani Shark e Reyer Venezia, porta con sé anche qualche strascico di polemica. Al termine del match vinto da Trapani per 109-102 dopo un tempo supplementare, coach Neven Spahija non si è presentato in conferenza stampa. Il tecnico della Reyer ha deciso infatti di rimanere in silenzio stampa come risposta ad alcuni fischi arbitrali non graditi alla formazione lagunare.

Parte del motivo di questa scelta sta nel presunto contatto non fischiato su Ky Bowman sul penultimo possesso dei regolamentari, col punteggio di parità 91-91. Lo stesso video del contatto tra Bowman e Petrucelli è stato condiviso su Instagram da Andrea Brugnaro, figlio di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e presidente della Reyer.

Reyer Venezia, l’episodio che ha fatto infuriare il popolo orogranata allo scadere del quarto periodo: era fallo? Secondo Andrea Brugnaro, figlio di Luigi, non ci sono dubbi. pic.twitter.com/LljSFMeIH1 — Sportando Italia (@SportandoIT) October 12, 2025

Foto: LBA