Trapani vince a Milano, Antonini esulta: “Due anni fa non avevamo neanche le stampanti”

La Shark riscrive la storia sportiva di Trapani vincendo in casa dell’Olimpia Milano. Un risultato di enorme prestigio per la società di Valerio Antonini che esulta sui social.

Il presidente granata si gode il trionfo “solo contro tutto e tutti”, dedicando la vittoria alla “parte sana della città”. Una soddisfazione nel mezzo di giorni difficili, con la grana palasport, le continue polemiche con la politica locale e il caso della registrazione rubata. Ma nel frattempo Antonini si gode il successo più importante della sua carriera sportiva, un sogno dal quale non vuole svegliarsi.

La vittoria più importante della mia carriera sportiva , contro la leggenda nazionale del Basket. A casa loro; Una notte che dedico a quella parte sana della città , che vive a Trapani o fuori, e che capisce la portanza di questa vittoria che resterà nella memoria di tutti noi. Voluta più di tutti da questo folle Presidente, che ha rischiato e speso cifre impressionanti per arrivare a questo livello, solo contro tutto e tutti.

Grazie ai giocatori, a Valeriano, a Dario che sono a lottare ogni giorno, a Jasmin Repesa ed il suo staff. Grazie alla terna arbitrale per avere gestito una partita così difficile al meglio, grazie a tutti. Oggi mi sento ripagato dai tanti sacrifici che ho fatto. Due anni fa non avevamo le stampanti, oggi facciamo 7 su 8 in campionato e vinciamo a casa dell’Olimpia Milano di Ettore Messina. Non svegliatemi più, se è un sogno, me lo voglio godere. La vita non poteva regalarmi ancora una gioia più grande, dopo tutte quelle che ho avuto sino ad oggi nella mia vita personale e professionale.