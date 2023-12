Trapani vince anche in casa di Cantù nel big match di Serie A2 e consolida il primato

S.Bernardo-Cinelandia Cantù – Trapani Shark 67-71

(14-20; 17-19; 18-17; 18-15)

Nel big match di Serie A2 tra Trapani e Cantù, due delle favorite alla promozione in Serie A, a portare a casa il successo sono i siciliani, guidati dal siciliano Matteo Imbrò, artefice di un paio di bombe cruciali nel corso del quarto periodo.

1° tempo

Il primo quarto è abbastanza contratto ma è Trapani a partire meglio, guidata da un ottimo Fabio Mian, autore di due triple importanti. I siciliani arrivano anche ad avere tre possessi di vantaggio però i padroni di casa sono bravi a restare in partita e tornano a -3. Baldi Rossi però commette fallo a 2 decimi dal suono della prima sirena su un tiro da tre di Yancarlos Rodriguez, che fissa il punteggio sul 14-20 al 10′ con un perfetto 3/3. Il capitano dei brianzoli si fa subito perdonare e inizia a tirare con costanza e precisione dalla lunga distanza e a metà frazione Baldi Rossi è a 15 punti e la S.Bernardo-Cinelandia a -1. Imbrò non ci sta e piazza un parziale di 5 a 0 che ridà il +6 ai suoi al 18′. Trapani nel finale di primo tempo consolida il vantaggio e chiude sopra 39 a 31 contro Cantù.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi Cantù, guidata da Anthony Hickey, sale di intensità in difesa e Stefan Nikolic appoggia il -1 a 4 minuti dalla fine del terzo quarto. I siciliani però sono una grandissima squadra e riescono a riprendere il largo grazie alla second unit: Rodriguez e Pullazi li riportano a +7: 49 a 56 per Trapani all’ultima pausa obbligatoria della contesa. Nella prima metà dell’ultimo periodo segna solo Cantù: 11 a 3 di parziale e +1 dopo accelerata in penetrazione di Hickey. Imbrò però è caldissimo e si inventa letteralmente due triple dal palleggio che riportano i suoi a +7 a 3′ dal termine. Nel finale punto a punto Trapani si dimostra più fredda di Cantù, complice anche un’incredibile persa di Bucarelli a metà campo, e vince 71 a 67.

Cantù: Baldi Rossi 18, Berdini 2, Nikolic 4, Nwohuocha NE, Tarallo NE, Tosetti NE, Bucarelli 0, Hickey 17, Burns 0, Moraschini 11, Young 15, Cesana 0. All. Devis Cagnardi.

Trapani: Notae 16, Horton 6, Renzi 2, Imbrò 16, Mian 11, Pugliatti NE, Mollura 0, Mobio 2, Marini 7, Rodriguez 8, Pullazi 3. All. Daniele Parente.

QUI trovi le statistiche complete del match.

