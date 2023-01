Travis Diener umilia Dwyane Wade in una gara di birre alla partita di Marquette

Prima di diventare un giocatore chiave della Dinamo Sassari e uno dei migliori playmaker della Serie A degli ultimi 15 anni, Travis Diener è stato una stella del college di Marquette. Diener vi ha giocato dal 2001 al 2005, prima di venire draftato da Orlando con la 38° scelta. Nei primi due anni dei quattro a Marquette, il playmaker condivise lo spogliatoio con Dwyane Wade, con il quale è rimasto amico negli anni.

I due si sono rivisti ora che sono entrambi ritirati, l’ultima volta ieri ad una partita di Marquette. Diener e Wade hanno messo in piedi una gara di birre a bordocampo, una sfida a chi si fosse scolato più velocemente il suo bicchiere. Wade sarà anche stato una leggenda della NBA, ma in questa speciale competizione è stato umiliato dall’ex compagno: Diener ha infatti finito la sua birra con largo anticipo.

D-Wade vs. Diener drink off. Wasn’t even close 😂 #mubb pic.twitter.com/Tj6h6hPORQ

— Mike Cianciolo (@MikeCianciolo) January 19, 2023