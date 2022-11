Tre ex arbitri fanno causa alla NBA

Tre ex arbitri hanno deciso di fare causa alla NBA. Si tratta di Ken Mauer, Mark Ayotte e Jason Phillips.

I tre non si erano voluto vaccinare prima della scorsa stagione e ritengono di essere stati allontanati ingiustamente dalla NBA. Ricordiamo che prima dell’annata 2021-22 la NBA aveva introdotto l’obbligo vaccinale per arbitri, allenatori, staff e lavoratori delle varie squadre, escludendo i giocatori.

Mauer, Ayotte e Philips non si erano voluti vaccinare adducendo motivazioni religiose. La NBA però non ha voluto sentire ragioni e li ha sospesi. Di fatto però li ha cacciati via, visto che non sono stati reintegrati neanche per questa stagione, nella quale non vige alcun obbligo vaccinale. I tre perciò si sono rivolti ai propri legali che hanno citato la NBA al tribunale federale di Manhattan, ritenendo che i fischietti avrebbero subito una “persecuzione”. La NBA è accusata di aver violato i diritti degli arbitri in questione che hanno richiesto un risarcimento per danni materiali e d’immagine.