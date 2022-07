Tre importantissime novità in arrivo nella NBA

Alcune cose potrebbero cambiare in NBA nel prossimo futuro a livello regolamentare ma anche per quanto riguarda l’eleggibilità al Draft e la formula per assegnare il titolo.

Età per entrare nel Draft

L’età minima per dichiararsi eleggibili al Draft NBA dovrebbe essere abbassata a 17 anni, due in meno della soglia attuale. Al momento un giocatore per poter essere scelto deve compiere almeno 19 anni nell’anno solare in cui si svolge il Draft. La decisione di abbassare l’età di ingresso nel mondo NBA è per contrastare l’emigrazione all’estero dei giovani talenti che non vogliono andare al college. Per dare un’alternativa è stato creato il Team Ignite in G-League ma adesso si è scelto di aprire in anticipo le porte della NBA.

Falli in transizione

Pugno duro sui falli commessi appositamente per fermare la transizione che tolgono spettacolarità al gioco. Oltre alla normale sanzione ci sarà anche un ulteriore tiro libero che potrà essere battuto da qualunque giocatore attivo (non per forza da chi ha subito il fallo) e poi la palla poi tornerà alla squadra che ne aveva il possesso, con una rimessa o con due liberi “normali” in caso di bonus. La regola non verrà applicata negli ultimi due minuti del quarto periodo e nei supplementari per consentire di commettere fallo sistematico.

Conferma del Play-In

Il torneo play-in diventa ufficiale. Dopo l’interesse destato nelle ultime due stagioni, il torneo che precede i Playoffs veri e propri verrà istituzionalizzato e sarà dunque sempre presente. L’obiettivo resta quello di limitare il tanking coinvolgendo più squadre (10 per Conference) nella post season, inoltre la gare secche hanno ricevuto molto gradimento da parte del pubblico.