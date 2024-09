Tre motivi per cui la Virtus Bologna potrebbe vincere la Supercoppa LBA!

Il primissimo appuntamento della nuova stagione chiamato Supercoppa si avvicina e le quattro concorrenti Milano-Bologna-Napoli-Venezia fiutano subito l’odore di trofeo da portare in bacheca.

Un roster in parte rinnovato e in parte riconfermato a disposizione di coach Banchi che ha avuto più tempo, rispetto allo scorso anno, per preparare la nuova Virtus Bologna.

Il pacchetto italiani è stato innovato dagli innesti di Akele, Visconti e Diouf; dopo un lungo tira e molla alla fine Tornike Shengelia vestirà i colori bianconeri almeno fino a Giugno 2025 ed è arrivata la riconferma anche dell’ossatura composta da Hackett-Belinelli-Cordinier-Zizic-Polonara-Pajola. I super-colpi estivi portano il nome di Rayjon Tucker e Will Clyburn, giocatori che rinfrescano il backcourt con una ventata di talento.

Quali sono i motivi per cui la Virtus Bologna può alzare il primo trofeo stagionale nel weekend?

La spinta della bolgia

L’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) sarà la sede dell’evento. Bologna potrà dunque contare sul pubblico amico per compensare una condizione fisica apparsa non delle migliori nelle prime amichevoli disputate. In queste occasioni la Nord Boys sa come caricare i suoi beniamini e contribuirà allo spettacolo di un fine settimana sensazionale per gli appassionati della palla a spicchi italiana.

2. Tucker e Clyburn: una coppia pronta a scoppiare

Il vice MvP della passata stagione è chiamato sin dalle prima battute alla sfida più delicata della sua carriera: conquistare la leadership in un gruppo che di leader ne ha già diversi. Tucker è un giocatore dall’impatto potenzialmente devastante, è stato acquistato per implementare il fatturato offensivo delle guardie e la sua indole da primo violino dovrà coesistere in un contesto di gioco molto diverso da quello della Reyer. Clyburn è il colpo da 90, il giocatore più ricercato dell’Eurolega per anni, ormai veterano della competizione. Stesso discorso che vale per Tucker: anche su Will sono riposte enormi aspettative e il biglietto di presentazione è fondamentale per instaurare subito un buon rapporto con l’ambiente.

3. Il desiderio di riscatto post Finals 2023/2024.

Nella finale scudetto il divario con l’EA7 Milano è emerso in maniera netta, lasciando un enorme amaro in bocca per aver concluso male un anno sia in LBA che in Eurolega partito con l’entusiasmo a mille. Le due finaliste della Supercoppa, se i pronostici dovessero essere rispettati, saranno ancora una volta le due regine del basket italiano: Bologna vedrebbe servita su un piatto d’argento la chance per riscattare con un trofeo il tricolore mancato.

Il club di patron Zanetti sarà impegnato nella semifinale Sabato ore 20.45 contro la GeVi Napoli!

